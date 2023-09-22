​«Худший матч в истории Лиги чемпионов»: Видаль разнёс «Милан» и «Ньюкасл»

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Милан» и «Ньюкасл» сыграли вничью со счётом 0:0. Известный футболист Артуро Видаль поделился своими впечатлениями от этого матча.

«Я видел худший матч в истории Лиги чемпионов, это матч между «Миланом» и «Ньюкаслом». Этим дуракам из «Милана» повезло - они умеют только бегать. В противном случае их вообще не было бы в турнире. Я не понимаю «Ньюкасл» - как они заняли четвёртое место в Премьер-лиге при такой отвратительной игре?» - сказал Видаль во время трансляции для Red Gol на Twicth.

В настоящий момент Артуро Видаль играет в Бразилии за «Атлетико Паранаэнсе».