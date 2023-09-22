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​Польский голкипер оскорбил «Галатасарай» - и теперь получает угрозы в свой адрес

22 Сентября 2023 • 00:44 Комментировать
Галатасарай
2:2
Копенгаген
окончен

Камиль Грабара, польский голкипер датского «Копенгагена», очень сильно разозлил поклонников «Гаталасарая» своими комментариями после матча Лиги чемпионов, в котором датский «Копенгаген», ведя в счете 2:0, упустил победу - матч в итоге закончился вничью.

После игры Грабара назвал торсиду «Гаталасарая» «куском» известной коричневой субстанции, причем постарался распространить свое заявление в социальных сетях. И теперь услышавшие подобное в свой адрес турецкие поклонники стамбульского клуба буквально сошли с ума от гнева - Грабару забросали угрозами, в том числе и на тему смерти, он получил более трех сотен подобных сообщений.

Он даже был вынужден изменить свой пост и написал, что назвал подобным образом не фанов соперника, а матч - дескать, дерьмовая получилась игра. Но это не сбило страсти.


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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай
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