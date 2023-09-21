​Кейн и Фелиш попали в сборную тура Лиги чемпионов

Во вторник и среду проходили матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов. По их итогу на основе оценок футболистам статистический портал Sofascore составил символическую сборную. Выглядит она следующим образом:
Поуп («Ньюкасл») – ди Лоренцо («Наполи»), Кунде («Барселона»), Шкриньяр («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан») – Хакими («ПСЖ»), Нунес («Манчестер Сити»), Галено («Порту»), Альварес («Манчестер Сити») – Фелиш («Барселона»), Кейн («Бавария»).
Матчи второго тура групповой стадии Лиги чемпионов пройдут в начале октября – 3 и 4 числа.
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