Мендилибар: «Севилья» должна стремиться к большему»

В рамках стартового тура групповой стадии Лиги чемпионов «Севилья» встречалась с «Лансом». Матч завершился вничью со счетом 1:1. Своим мнением по игре поделился главный тренер андалусийцев Хосе Луис Мендилибар.

«Мы хорошо начали, открыли счет. Но затем соперник забил ответный гол и стало тяжелее. «Ланс» прибавил в интенсивности. Они не создали много моментов, но мы тоже этого не сделали. «Севилья» должна стремиться к большему», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В следующем туре групповой стадии Лиги чемпионов севильский коллектив на выезде встретится с нидерландским ПСВ. Поединок состоится во вторник, 3 октября.