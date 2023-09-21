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Лига чемпионов

Мендилибар: «Севилья» должна стремиться к большему»

21 Сентября 2023 • 13:55 Комментировать

В рамках стартового тура групповой стадии Лиги чемпионов «Севилья» встречалась с «Лансом». Матч завершился вничью со счетом 1:1. Своим мнением по игре поделился главный тренер андалусийцев Хосе Луис Мендилибар.

«Мы хорошо начали, открыли счет. Но затем соперник забил ответный гол и стало тяжелее. «Ланс» прибавил в интенсивности. Они не создали много моментов, но мы тоже этого не сделали. «Севилья» должна стремиться к большему», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В следующем туре групповой стадии Лиги чемпионов севильский коллектив на выезде встретится с нидерландским ПСВ. Поединок состоится во вторник, 3 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Севилья Хосе Луис Мендилибар
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