Уткин отреагировал на победу «Баварии» над «Манчестер Юнайтед»

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о домашней победе мюнхенской «Баварии» над «Манчестер Юнайтед» в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Немецкий клуб выиграл со счетом 4:3.

«За поражение от «Баварии» в Мюнхене упрекать - хамство. Эта «Бавария» на той же хромой козе и на старом Траффорде этих ребят обыграет. Ну, если в этом будет турнирный смысл», - оставил сообщение Василий в социальных сетях.

Во втором туре «Бавария» на выезде встретится с «Копенгагеном», а «Манчестер Юнайтед» у себя дома примет стамбульский «Галатасарай».