Голкипер «Копенгагена» - о матче с «Галатасараем»: «Заслуживали набрать три очка в этой дыре»

Страж ворот «Копенгагена» Камил Грабара дерзко прокомментировал ничейный результат в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против стамбульского «Галатасарая». Датчане вели в счете 2:0, но пропустили два мяча в концовке второго тайма.

«Мы заслуживали набрать три очка в этой дыре. Но таков футбол. Двигаемся только вперед», - оставил сообщение голкипер в своих социальных сетях.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов «Копенгаген» на домашнем стадионе примет мюнхенскую «Баварию». Встреча состоится в Дании во вторник, 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.