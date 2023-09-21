Беллингем и Фелиш претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА представила имена нескольких претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.
В список номинантов включены следующие игроки: Джуд Беллингем («Реал»), Жоау Фелиш («Барселона»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Вандерсон Галено («Порту»). Все перечисленные футболисты отметились голевыми действиями в матчах первого тура группового раунда еврокубка.
Победитель в данной номинации будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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