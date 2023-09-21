Игрок «Реал Сосьедада» Мендес высказался об упущенной победе над «Интером»

Полузащитник испанского «Реал Сосьедада» Браис Мендес высказался о ничейном результате в поединке против миланского «Интера». Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Реал Сосьедад» провел отличный матч, мы должны были решить все намного раньше. У нас было достаточно моментов, но не получилось воплотить их в голы. Мы покидали поле с чувством гордости и печали одновременно», - приводятся слова футболиста на официальном сайте УЕФА.

«Реал Сосьедад» вел в счете, но упустил победу, пропустив ответный мяч на 87-й минуте.

Во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов команда из Сан-Себастьяна на выезде встретится с австрийским «РБ Зальцбургом».