Нельссон подвёл итоги матча «Галатасарай» - «Копенгаген»

Защитник стамбульского «Галатасарая» Виктор Нельссон подвел итоги поединка против «Копенгагена» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла в Турции и завершилась вничью со счетом 2:2.

«Это был странный поединок. Будь у нас чуть больше удачи и класса, мы могли бы забить несколько мячей в стартовые полчаса. Можно понять разочарование соперника, пропустившего два мяча в концовке. Но мы тоже огорчены. Думаю, ничья – это нормальный результат», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

По итогам первого тура команды делят второе и третье места в квартете А.