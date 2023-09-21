Осимхен: «Для меня странно покидать поле, не забив гол»

Центрфорвард «Наполи» Виктор Осимхен высказался о результате поединка против португальской «Браги» в стартовом туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Неаполитанцы выиграли со счетом 2:1.

«Для меня странно покидать поле, не забив гол. Я ведь форвард, а нападающие живут голами. Но не скажу, что это меня очень сильно беспокоит. Я готов к таким моментам. Можно ведь помогать команде не только голами, а и другими действиями», - передает слова нигерийского нападающего пресс-служба УЕФА.

Благодаря победе «Наполи» занимает первое место в таблице квартета С, а «Брага» находится на третьей позиции.