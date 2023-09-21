Де Йонг: «После третьего гола «Арсенала» игра была закончена»

Нападающий нидерландского ПСВ Люк де Йонг высказался о результате поединка против лондонского «Арсенала» в рамках первого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «канониров».

«Мы понимали, что нам будет противостоять сильный соперник. Мы пытались оказывать на них давление, однако пропустили дважды в самом начале. После этого нам удалось улучшить контроль над игрой, но «Арсенал» забил третий мяч. Тогда стало понятно, что игра закончена», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

ПСВ после поражения занимает последнее место в группе, а «Арсенал» захватил лидерство.