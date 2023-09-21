Баллак оценил игру «Баварии» против «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Михаэль Баллак высказался касательно победы над «Манчестер Юнайтед» в стартовом туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Немецкий гранд выиграл со счетом 4:3.

«Бавария» оставила неоднозначное впечатление. Порой не знаешь, чего ожидать от команды. Мюнхенцы должны были выигрывать с более крупным счетом. При этом стоит отметить и положительный момент – на каждый гол соперника команда отлично реагировала», - передает слова Михаэля пресс-служба УЕФА.

«Бавария» с тремя баллами захватила лидерство в группе А, а «красные дьяволы» занимают последнюю строчку.