Беллингем: «Реал весь матч доминировал и заслужил победу»

Новоиспеченный лидер мадридского «Реала» Джуд Беллингем пообщался с журналистами после минимальной победы над «Унионом» (1:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Англичанин принес победу своей команде, забив решающий гол в добавленное время.

«Реал» доминировал на протяжении всего матча. Наша победа является полностью заслуженной. Благодарю всех за проделанную работу. Надеюсь, что продолжу и дальше забивать голы. Но лучше делать это пораньше», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

Стоит отметить, что 20-летний англичанин был признан лучшим игроком прошедшего матча.