Субименди недоволен ничьей с «Интером»

Хавбек испанского «Реал Сосьедада» Мартин Субименди высказался о поединке против миланского «Интера» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Есть огорчение от упущенной победы. До начала матча ничья с «Интером» воспринималась как хороший результат. Однако после финального свистка кажется, что мы заслуживали большего», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

В следующем поединке групповой стадии еврокубка «Реал Сосьедад» на выезде встретится с австрийским «РБ Зальцбургом». Матч состоится 3 октября.