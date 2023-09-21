Сане высказался о победе над «Манчестер Юнайтед»

Вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане высказался о встрече с «Манчестер Юнайтед» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Немецкий гранд одержал победу со счетом 4:3.

«Мы рады, что стартовали с победы в Лиге чемпионов. Это был немного сумасшедший матч. Нам нужно немного меньше ошибаться и лучше вести игру, имея преимущество в два мяча. Но фанатам наверняка было весело от такого большого количества голов», - передает слова футболиста Bayern&Germany.

Во втором туре группового этапа «Бавария» на выезде встретится с «Копенгагеном».