Тен Хаг: «Онана взял вину на себя за поражение от «Баварии»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ошибку голкипера команды Андре Онана в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

«Андре взял вину за поражение на себя. Это хороший момент. Ошибки – это часть игры, нужно уметь приходить в норму после них. Если один из футболистов ошибается, это не означает, что все кончено. Мы должны продолжать верить в себя как команда. В этот вечер «МЮ» показал это», - цитирует нидерландского специалиста BBC.

Встреча состоялась на стадионе в Мюнхене и завершилась победой «Баварии» со счетом 4:3.