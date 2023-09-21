Анчелотти раскрыл, что сказал игрокам «Реала» в перерыве матча с «Унионом»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о вчерашнем поединке против берлинского «Униона» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Королевский» клуб выиграл со счетом 1:0, забив единственный гол в концовке второго тайма.

«Я не злился на команду в перерыве. Просто исправил несколько деталей и попросил играть энергичнее. Было понятно, что соперник будет опускаться все ниже и ниже. Это в итоге и произошло. Во второй половине встречи мы были более внимательны к мелочам», - передает слова итальянца пресс-служба УЕФА.

Победный мяч в компенсированное время забил полузащитник Джуд Беллингем.