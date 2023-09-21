Начо: «Беллингем рождён, чтобы играть за «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес высказался касательно победы своей команды над берлинским «Унионом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу испанского клуба.

«В вечера Лиги чемпионов наш стадион становится фантастическим местом. «Реал» должен был решать исход матча намного раньше. Могу сказать одно: Джуд Беллингем рожден, чтобы выступать за этот клуб. Надеюсь, он продолжит так играть», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Беллингем вырвал победу для «Реала», забив гол в компенсированное время.