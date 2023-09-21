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Лига чемпионов

Тренер «Униона»: «Реал» заслужил победу»

21 Сентября 2023 • 07:40 Комментировать

Наставник берлинского «Униона» Урс Фишер высказался о поражении своей команды от мадридского «Реала» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев.

«Мы расстроены таким результатом, ведь оставалась всего одна минута до окончания встречи. Я горжусь своими подопечными. Во второй половине у нас не было шансов свободно продохнуть, несколько раз нам повезло. В итоге «Реал» заслужил эту победу», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что мадридский гранд вырвал победу в компенсированное время благодаря голу полузащитника Джуда Беллингема.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Урс Фишер Унион Берлин
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