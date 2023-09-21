Лаймер - о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Это был дикий матч»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер поделился мыслями о поединке против «Манчестер Юнайтед» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Немецкий гранд одержал победу со счетом 4:3.

«Это был дикий матч. Были моменты, когда мы могли лучше действовать. «Бавария» могла раньше обеспечить себе победу, но позволила сопернику вернуться. Но самое главное – это три очка. Мы знаем, что можем играть еще лучше. Если по итогу побеждаем, значит все хорошо», - передает слова полузащитника пресс-служба клуба.

Во втором туре Лиги чемпионов «Бавария» в гостях встретится с «Копенгагеном».