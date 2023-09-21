Линделоф недоволен поражением от «Баварии»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф высказался о поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Манкунианцы потерпели поражение со счетом 3:4.

«Мы неплохо начали игру, но затем начали допускать ошибки. Это явно не тот результат, к которому стремилась команда. «МЮ» пытался сделать все возможное, забил три гола, однако этого оказалось недостаточно. Нам противостоял сильный соперник с отличными игроками», - передает слова Виктора пресс-служба клуба.

В следующем матче Лиги чемпионов «МЮ» на домашнем стадионе примет стамбульский «Галатасарай».