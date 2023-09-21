Эдегор – лучший игрок матча «Арсенала» против ПСВ

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор удостоился награды лучшему игроку поединка.

«Канониры» стартовали в Лиге чемпионов с уверенной победы над нидерландским ПСВ (4:0). 24-летний норвежец отметился забитым мячом на 70-й минуте, установив на табло окончательный результат, а в начале встречи ассистировал Букайо Саке.

За свои старания Эдегор получил приз лучшему игроку матча от УЕФА. Капитан лондонцев не только поучаствовал в двух голах, но и чаще всех бил в створ ворот (наряду с Габриэлем Жезусом – по три раза), а также стал лидером команды по успешным обводкам (три) и точным передачам (64).