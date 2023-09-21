Альгуасиль – о ничьей с «Интером»: «Мы превосходно сыграли с одной из лучших команд турнира»

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль побеседовал с прессой после ничьей в матче с «Интером» (1:1).

Представитель Ла Лиги едва не начал выступление в Лиге чемпионов с победы над финалистом прошлого розыгрыша, но не сумел удержать преимущество, пропустив на 87-й минуте.

«Невероятный вечер. Надеюсь, болельщики довольны нашим выступлением, несмотря на упущенную победу. Ничья с такой командой, как «Интер», – отличный результат для нас. Мы сделали всё, что требовалось для победы, но свои моменты нужно реализовывать. Мы превосходно сыграли против одной из сильнейших команд Лиги чемпионов. Думаю, мы заслуживали вести со счётом 3:0 к 80-й минуте», – цитирует Football Italia Альгуасиля.