​«Арсенал» не побеждал в первом матче Лиги чемпионов ровно 10 лет

Лондонский «Арсенал» вернулся в Лигу чемпионов и выиграл в первом же своем матче новой кампании. Причем выиграл шикарно, забив четыре безответных мяча в ворота ПСВ. Как выяснилось, начать новый сезон в самом престижном клубном турнире футбольной Европы с победы у «Арсенала» не получалось десять лет - с сезона 2013/2014, тогда команда выиграла со счетом 2:1 у «Марселя».

В то же время победа над ПСВ стала второй самой крупной в истории клуба в первых матчах Лиги чемпионов - лишь в 2010 году клуб начал кампанию еще убедительнее, тогда со счетом 6:0 была уничтожена «Брага», что любопытно, клуб с теми же оружейными традициями, что и «Арсенал».