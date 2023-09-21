Руди Гарсия: «Наполи» должен был забить второй гол гораздо раньше»

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия считает, что матч с «Брагой» мог пройти спокойнее.

Действующие чемпионы Италии начали выступление в новом розыгрыше Лиги чемпионов с выездной победы над португальским коллективом (2:1). Хозяева, как казалось, спаслись от поражения на 84-й минуте, но спустя ещё четыре минуты состоялся автогол, принесший неаполитанцам три очка.

«Всегда трудно побеждать в Лиге чемпионов, когда играешь на выезде. Можно отметить характер и настрой нашей команды. Жаль, что нам не удалось снять все вопросы раньше, ведь у нас было много шансов забить второй гол. Это значительно упростило бы задачу и помогло бы снять напряжение, но мы всё равно довольны результатом», – заявил в интервью Sky Sport Гарсия.