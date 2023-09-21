Зоммер: «Реал Сосьедад» мог забить больше голов «Интеру»

Голкипер «Интера» Янн Зоммер поделился мыслями о матче против «Реал Сосьедада», который завершился ничьей (1:1).

Баскский коллектив вышел вперёд уже на четвёртой минуте, на что гости ответили лишь в самой концовке усилиями Лаутаро Мартинеса.

«У соперников были шансы забить больше голов, и нам пришлось бы очень непросто, если бы они реализовали ещё один момент. Я доволен тем, как всё сложилось, и мне понравилось, как мы изменили игру во втором тайме. Мы значительно прибавили, стали спокойнее, начали увереннее обращаться с мячом – именно этого не хватало до перерыва. Думаю, сегодня мы доказали, что у нас есть характер», – цитирует Football Italia Зоммера.