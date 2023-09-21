Симоне Индзаги: «Реал Сосьедад» сыграл лучше «Интера»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о ничьей в матче с «Реал Сосьедадом» (1:1).

«Нерадзурри» ушли от выездного поражения в поединке первого тура групповой стадии Лиги чемпионов благодаря голу Лаутаро Мартинеса, который состоялся на 87-й минуте.

«В конце у меня возникло ощущение, что мы могли даже победить, но это было бы незаслуженно – «Реал Сосьедад» сыграл сильнее нас. Весь «Интер», включая самого меня, должен был сработать лучше в первом тайме. Нужно отдать должное нашим соперникам, которые были очень хороши», – приводит журналист Даниэле Мари слова рулевого «Интера».

3 октября миланский коллектив примет в родных стенах «Бенфику» в матче второго тура.