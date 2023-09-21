​Артета: «Получили наслаждение от матча»

Лондонский «Арсенал» отлично провел свой первый матч в новом сезоне Лиги чемпионов, команда Микеля Артеты забила четыре безответных мяча нидерландскому ПСВ. Наставник клуба прокомментировал успех своих подопечных.

- Мы наслаждались матчем с первой минуты. Команда действовала одинаково хорошо как в своей штрафной площадке, так и в чужой. А это очень хорошо. Есть что улучшить в пространстве между штрафными площадками, но в них мы были великолепны, - цитирует слова Артеты BBC Sport.

Лондонский «Арсенал» никогда не выигрывал Лигу чемпионов, но в 2006 году сыграл в финале турнира.