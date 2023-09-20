«Наполи» едва не упустил победу над «Брагой»

«Брага» начала выступление на групповой стадии Лиги чемпионов матчем против «Наполи». Хвича Кварацхелия дважды доставлял мяч на Виктора Осимхена, первая попытка была парирована вратарем. Вскоре форвард плотно пробил в перекладину. Абель Руис в ответ убежал один на один с голкипером и не переиграл его. Осимхен заработал пенальти, но ВАР его отменил. Открыл счет Джованни ди Лоренцо после скидки Осимхена в штрафной.

Второй тайм был менее событийным, и «Брага», казалось, все-таки спаслась в концовке, после подачи Родриго Саласара Арминду Брума головой вколотил мяч в цель - 1:1. Несколко минут, и после подачи Пётра Зелиньски в сторону Осимхена защитник срезал мяч в свои ворота - 1:2. Луиш Пицци в последней атаке попал в штангу, чудом нет ничьей.