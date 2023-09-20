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Лига чемпионов

«Наполи» едва не упустил победу над «Брагой»

20 Сентября 2023 • 23:59 Комментировать
Брага
1:2
Наполи
окончен

«Брага» начала выступление на групповой стадии Лиги чемпионов матчем против «Наполи». Хвича Кварацхелия дважды доставлял мяч на Виктора Осимхена, первая попытка была парирована вратарем. Вскоре форвард плотно пробил в перекладину. Абель Руис в ответ убежал один на один с голкипером и не переиграл его. Осимхен заработал пенальти, но ВАР его отменил. Открыл счет Джованни ди Лоренцо после скидки Осимхена в штрафной.

Второй тайм был менее событийным, и «Брага», казалось, все-таки спаслась в концовке, после подачи Родриго Саласара Арминду Брума головой вколотил мяч в цель - 1:1. Несколко минут, и после подачи Пётра Зелиньски в сторону Осимхена защитник срезал мяч в свои ворота - 1:2. Луиш Пицци в последней атаке попал в штангу, чудом нет ничьей.

Протокол игры  
Брага1:2Наполи
  45'Ди Лоренцо Джованни (0:1)
(1:1) Брума Арминду84' 88 Ньякате Сику (1:2)
Матеус ЛимаГомес ВикторФонте Жозе  55'Ньякате СикуБорха Кристиан  66'Карвалью Витор 67' (Саласар Родриго ( 67') Али Мохамед АльмоатасембеллахДжало Альваро  44' 77' (Банза Симон ( 77') Орта РикардуБрума АрминдуРуис Абель
Запасные: Каштру АндреМоутинью ЖоауМарин АдрианПицци ЛуишГорничек ЛукашЛопеш РониМендес ЮсафатСатчи СердарОрта АндреПаулу Оливейра
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани Амир 13' (Эстигор Лео ( 13') Жуан ЖезусОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-Франк  19'Лоботка СтаниславЗелиньски ПётрПолитано Маттео  56' 66' (Элмас Эльиф ( 66') Осимхен Виктор  41'Кварацхелия Хвича 66' (Распадори Джакомо ( 66'  79')
Запасные: Руй МариуГаэтано ДжанлукаИдасяк ГубертКонтини НикитаЛиндстрём ЙесперНатанДзербин АлессиоДзаноли АлессандроСимеоне Джованни
20 сентября. Стадион "Брага Мунисипал" (Брага).

 

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