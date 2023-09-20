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«Реал Сосьедад» упустил победу над финалистом Лиги чемпионов, Захарян против «Интера» не вышел

20 Сентября 2023 • 23:57 Комментировать
Реал Сосьедад
1:1
Интер Милан
окончен

«Реал Сосьедад» и «Интер» сыграли в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч первого тура ЛЧ состоялся 20 сентября на стадионе «Реале Арена».

Протокол игры  
Реал Сосьедад1:1Интер Милан
(1:0) Браис Мендес4'  
  87'Мартинес Лаутаро (1:1)
Ремиро АлехандроТраоре АмариСубельдия ИгорЛе Норман РобенТирни Киран 62' (Муньос Айхен ( 62') Браис Мендес 85' (Пачеко Хон ( 85') Субименди МартинМерино МикельКубо Такефуса 72' (Одриосола Альваро ( 72') Оярсабаль Микель 72' (Умар Садик ( 72') Барренечеа Андер 62' (Чо Мохамед-Али ( 62')
Запасные: Захарян АрсенАйеса ГайзкаУрко ГонсалесМарреро УнаиМагунаселая ХонОласагасти ХонТуррьентес Беньят
Зоммер ЯннПавар Бенжамен  70'Де Врей Стефан 76' (Ачерби Франческо ( 76') Бастони Алессандро 55' (Фраттези Давиде ( 55') Дюмфрис ДензелБарелла НиколоАслани Кристьян  13' 55' (Тюрам Маркус ( 55') Мхитарян Генрих  61' 70' (Санчес Алексис ( 70') Аугусто КарлосАрнаутович Марко 55' (Димарко Федерико ( 55') Мартинес Лаутаро
Запасные: Аудеро ЭмильБиссек Янн-АурельДармиан МаттеоДи Дженнаро РаффаэлеКлассен Дэви
20 сентября.

 

Арсен Захарян против Генриха Мхитаряна. Конечно, влияние первого на «Реал Сосьедад» и второго на «Интер» несопоставимы, но формально такая афиша образовалась в первом туре Лиги чемпионов. Правда, Арсен Захарян ожидаемо остался на скамейке запасных, а Генрих Мхитарян вышел с первых минут, дабы доказать, что статус фаворита «Интеру» выдали не зря.

«Реал Сосьедад» десять лет отсутствовал в Лиге чемпионов и с радостью встречал групповой этап, тем более, что в соперниках финалист прошлого розыгрыша. То ли эта радость так подействовала, то ли Альгуасиль и трибуны так зарядили команду, но первый тайм всецело остался за «Реалом» из Сан-Себастьяна. «Интер» позволил себе лишь один робкий удар в сторону ворот, который опасным вообще не был.

А вот «Реал Сосьедад» открыл счёт уже на четвёртой минуте. Браис Мендес удачно вступил в отбор, продавил Бастони, получившего не самую удобную передачу от Зоммера, и потом переиграл голкипера ударом с 13 метров – 1:0. Интересно, что за мгновение до этого мог ещё отличиться Барренечеа, прорвавшийся по левому краю. Вошёл в штрафную площадь Андер, чуть сместился к лицевой и мощно пальнул в ближнюю штангу.

На поле и далее была лишь одна команда. «Реал Сосеьдад» тоже пыл поубавил, опасаясь контратак, но не забыл создавать опасность. Так помогали стандарты – Ле Норман выиграл воздух у Арнаутовича после подачи Кубо, пробил метров с четырёх, но умудрился не попасть в створ из убойной позиции. «Интер» же выглядел очень блекло, Симоне Индзаги срочно включился заменами. На 55-й минуте вышли все игроки, которым тренер планировал дать отдохнуть – Тюрам, Фраттези, Димарко.

Правда, это не помогло. Более того, прошло ещё 10 минут, и гости чуть не лишились одного игрока. Николо Барелла ногой отмахнулся после жёсткой борьбы с Мендесом и шипами попал по бедру. Оливер моментально удалил итальянца, но после разговоров с помощниками сбегал посмотреть повтор и вернулся с оправдательным приговором. Даже жёлтой карточки не получил Барелла в итоге. «Интер» же взбодрился, заиграл явно лучше, однако вновь столкнулся с видеоповтором.

За 10 минут до конца матча Маркус Тюрам сравнял счёт, но тут уже рефери принял решение не в пользу миланцев. Карлос Аугусто из офсайда вырезал отличный прострел, так что завершающий удар француза уже силы не имел. Но и на легитимный гол «Интер» сподобился и проиграл. Фраттези пробил/прострелил в направлении дальнего угла, а Лаутаро подставил ногу, направив мяч под перекладину – 1:1.

В концовке матча «Реал Сосьедад» упустил победу над «Интером», Арсен Захарян не получил игровых минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Реал Сосьедад
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