«Реал Сосьедад» упустил победу над финалистом Лиги чемпионов, Захарян против «Интера» не вышел

«Реал Сосьедад» и «Интер» сыграли в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч первого тура ЛЧ состоялся 20 сентября на стадионе «Реале Арена».

Арсен Захарян против Генриха Мхитаряна. Конечно, влияние первого на «Реал Сосьедад» и второго на «Интер» несопоставимы, но формально такая афиша образовалась в первом туре Лиги чемпионов. Правда, Арсен Захарян ожидаемо остался на скамейке запасных, а Генрих Мхитарян вышел с первых минут, дабы доказать, что статус фаворита «Интеру» выдали не зря.

«Реал Сосьедад» десять лет отсутствовал в Лиге чемпионов и с радостью встречал групповой этап, тем более, что в соперниках финалист прошлого розыгрыша. То ли эта радость так подействовала, то ли Альгуасиль и трибуны так зарядили команду, но первый тайм всецело остался за «Реалом» из Сан-Себастьяна. «Интер» позволил себе лишь один робкий удар в сторону ворот, который опасным вообще не был.

А вот «Реал Сосьедад» открыл счёт уже на четвёртой минуте. Браис Мендес удачно вступил в отбор, продавил Бастони, получившего не самую удобную передачу от Зоммера, и потом переиграл голкипера ударом с 13 метров – 1:0. Интересно, что за мгновение до этого мог ещё отличиться Барренечеа, прорвавшийся по левому краю. Вошёл в штрафную площадь Андер, чуть сместился к лицевой и мощно пальнул в ближнюю штангу.

На поле и далее была лишь одна команда. «Реал Сосеьдад» тоже пыл поубавил, опасаясь контратак, но не забыл создавать опасность. Так помогали стандарты – Ле Норман выиграл воздух у Арнаутовича после подачи Кубо, пробил метров с четырёх, но умудрился не попасть в створ из убойной позиции. «Интер» же выглядел очень блекло, Симоне Индзаги срочно включился заменами. На 55-й минуте вышли все игроки, которым тренер планировал дать отдохнуть – Тюрам, Фраттези, Димарко.

Правда, это не помогло. Более того, прошло ещё 10 минут, и гости чуть не лишились одного игрока. Николо Барелла ногой отмахнулся после жёсткой борьбы с Мендесом и шипами попал по бедру. Оливер моментально удалил итальянца, но после разговоров с помощниками сбегал посмотреть повтор и вернулся с оправдательным приговором. Даже жёлтой карточки не получил Барелла в итоге. «Интер» же взбодрился, заиграл явно лучше, однако вновь столкнулся с видеоповтором.

За 10 минут до конца матча Маркус Тюрам сравнял счёт, но тут уже рефери принял решение не в пользу миланцев. Карлос Аугусто из офсайда вырезал отличный прострел, так что завершающий удар француза уже силы не имел. Но и на легитимный гол «Интер» сподобился и проиграл. Фраттези пробил/прострелил в направлении дальнего угла, а Лаутаро подставил ногу, направив мяч под перекладину – 1:1.

В концовке матча «Реал Сосьедад» упустил победу над «Интером», Арсен Захарян не получил игровых минут.