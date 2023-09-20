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Лига чемпионов

«Бенфика» всё же уступила «Зальцбургу», проведя почти весь матч вдесятером

20 Сентября 2023 • 23:57 Комментировать
Бенфика
0:2
Зальцбург
окончен

Стартовый матч в Лиге чемпионов для «Бенфики» против «Зальцбурга» оказался неудачным. Голкипер Анатолий Трубин неаккуратно сыграл на выходе на второй минуте и попал кулаками по сопернику - пенальти. Карим Конате с точки пробил над рамкой. Игра рукой защитника у других ворот - нет 11-метрового. Следующая атака, и Жоау Мариу попал в левую штангу. Ответ гостей, и после рикошета мяч попал в перекладину лиссабонцев, тут же Антониу Силва сыграл рукой - снова пенальти и удаление. Роко Шимич на сей раз бил и развел голкипера с мячом по углам. И это была только 14-я минута. Хозяева в меньшинстве играли очень опасно, Анхель ди Мария со стандартов заставил голкипера трудиться. Сразу после перерыва Шимич оказался один перед воротами, катнул мяч мимо Трубина, и Оскар Глух переправил его в сетку - 0:2. Петар Муса дважды мог забивать в одной атаке - неудачно, удар головой Жоау Невеша парировал вратарь ногами. Нейтрализован и удар в падении через себя от Николаса Отаменди.

Протокол игры  
Бенфика0:2Зальцбург
  15'Шимич Роко (0:1)
  51'Глух Оскар (0:2)
Трубин Анатолий  2'Бах АлександрСилва Антониу  13'Отаменди Николас  69'Эурснес ФредрикНевеш ЖоауКекчю Оркун 72' (Нерес Давид ( 72') Ди Мария Анхель 72' (Шикинью Франциску ( 72') Силва Рафа  54' 83' (Тенгстедт Каспер ( 83') Мариу Жоау 16' (Родригес Фелипе II ( 16') Муса Петар 83' (Говейя Тьягу ( 83')
Запасные: Журасек ДавидКокубо ЛеоСоареш СамуэлАраужу ТомашЖоао ВикторКабрал АртурФлорентину
Шлагер АлександерДедич АмарБеду Самсон  58' 71' (Сучич Лука ( 71') Павлович СтрахиньяТерзич АлексаБидструп МадсГурна-Дуат Люка  21'Кьергаард МаурицГлух Оскар 71' (Ратков Петар ( 71') Шимич Роко  67' 71' (Соле Умар ( 71') Конате Карим 59' (Койта Секу ( 59')
Запасные: Моргалла ЛеандроКапальдо НиколасКамери ДийонМантл НикоФорсон АманкваПёнтковски КамильУльмер АндреасДоргелес Нене
20 сентября. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

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Бенфика Зальцбург
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