«Бенфика» всё же уступила «Зальцбургу», проведя почти весь матч вдесятером

Стартовый матч в Лиге чемпионов для «Бенфики» против «Зальцбурга» оказался неудачным. Голкипер Анатолий Трубин неаккуратно сыграл на выходе на второй минуте и попал кулаками по сопернику - пенальти. Карим Конате с точки пробил над рамкой. Игра рукой защитника у других ворот - нет 11-метрового. Следующая атака, и Жоау Мариу попал в левую штангу. Ответ гостей, и после рикошета мяч попал в перекладину лиссабонцев, тут же Антониу Силва сыграл рукой - снова пенальти и удаление. Роко Шимич на сей раз бил и развел голкипера с мячом по углам. И это была только 14-я минута. Хозяева в меньшинстве играли очень опасно, Анхель ди Мария со стандартов заставил голкипера трудиться. Сразу после перерыва Шимич оказался один перед воротами, катнул мяч мимо Трубина, и Оскар Глух переправил его в сетку - 0:2. Петар Муса дважды мог забивать в одной атаке - неудачно, удар головой Жоау Невеша парировал вратарь ногами. Нейтрализован и удар в падении через себя от Николаса Отаменди.