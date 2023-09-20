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Лига чемпионов

Вернулись как к себе домой: «Арсенал» уничтожил ПСВ

20 Сентября 2023 • 23:54 Комментировать (1)
Арсенал
4:0
ПСВ
окончен

«Арсенал» в первом матче после возвращению в Лигу чемпионов просто не заметил сопротивления. «Канониры» ещё в первом тайме забили трижды ПСВ, а после перерыва добавили ещё.

Протокол игры  
Арсенал4:0ПСВ
(1:0) Сака Букайо8'  
(2:0) Троссар Леандро20'  
(3:0) Жезус Габриэл38'  
(4:0) Эдегор Мартин70'  
Райя ДавидУайт Бен  43'Салиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко Александр 58' (Томиясу Такэхиро ( 58') Эдегор МартинРайс Деклан 76' (Жоржиньо II ( 76') Хаверц КайСака Букайо 69' (Виейра Фабиу ( 69') Жезус Габриэл 69' (Смит-Роу Эмиль ( 69') Троссар Леандро 58' (Нелсон Райс ( 58')
Запасные: Эльнени МохамедХейн Карл-ЯкобНкетиа ЭддиКивёр ЯкубРемсдейл АаронСедрик Соареш
Бенитес ВальтерТезе ДжорданБелла-Кочап Армель 76' (Рамальо Андре ( 76') Боскальи Оливье  48'Дест СерджиньоСхаутен ЙердиВеерман ЙоэйБакайоко Жоан 66' (Тильман Малик ( 66'  80') Сайбари Исмаэль 66' (Лосано Ирвинг ( 66') Ланг Ноа 77' (Вертессен Йорбе ( 77') Де Йонг Люк
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойПепи РикардоСамбо ШурандиБабади ИсаакТиль ГусВан Анхольт Патрик
20 сентября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

Первый матч в Лиге чемпионов после семилетнего перерыва «Арсенал» проводил дома против ПСВ. «Канонирам» повезло с группой, их можно считать явными фаворитами своего квартета, ведь также их соперниками станут «Севилья» и «Ланс». Тем не менее, коллектив из Эйндховена вряд ли ехал на «Эмирейтс» лишь обороняться.

Лондонцы довольно быстро подтвердили звание фаворита. Эдегор покатил мяч направо на Эдегора, тот прошёл вперёд и вернул мяч норвежцу. Хавбек с угла штрафной пробил, Бенитес парировал мяч недалеко, и первым на добивании оказался всё тот же Сака, который уже не промахнулся мимо пустых ворот.

Почти тут же лондонцы едва не удвоили счёт. Уайт справа получил мяч от Эдегора и прострелил, но Жезус, находясь перед воротами, просто не попал по мячу. После этого ПСВ совершил пару подходов к воротам соперника, но ничего создать не смог. Более того, после одной из вылазок гостей «канониры» перехватили мяч и провели быструю контратаку. Жезус протащил мяч по центру, сделал пас направо на Саку, а тот вернул в центр на линию штрафной на Троссара, который в касание пробил в угол в противоход Бенитесу, удвоив преимущество своей команды.

Тут же «канониры» могли довести счёт до разгромного. Сначала Жезус получил мяч на правом краю штрафной и пробил в ближний угол, но Бенитес Оказался начеку. Тут же бразилец в штрафной финтом создал себе пространство для удара и пробил в «девятку», но вратарь гостей вновь спас ворота. Бразилец своего добился за семь минут до перерыва. Троссар получил мяч справа и от лицевой набросил мяч на Жезуса на дальний угол вратарской. Бразилец первым касанием обработал футбольный снаряд, а вторым мощным ударом пробил в цель.

Хотя ПСВ в первом тайме играл не так плохо, контролировал мяч, старался подходить к воротам и даже бил, тем не менее, к перерыву «Арсенал» вёл с разгромным счётом. Второй тайм начался в неспешном темпе. ПСВ по инерции совершал подходы к воротам соперника, но всё также не беспокоил Райю. «Арсенал» же, естественно, никуда не спешил, ведь счёт хозяев более чем устраивал.

За двадцать минут до конца матча свой гол забил и Эдегор. Смит-Роу с левого угла штрафной сделал пас чуть правее и назад на Нелсона, а тот отдал в центр на норвежца, который ушёл от защитника и низом пробил в дальний угол. После этого Микель Артета снял остававшихся на поле лидеров, давая им отдохнуть перед важным матчем на выходных.

В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к «Лансу», а ПСВ примет «Севилью». Однако до этих матчей ещё две недели. Пока же «Арсенал» готовится к дерби против «Тоттенхэма», ПСВ же поедет в гости к «Алмере Сити».

Роман Андреев

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Арсенал Лондон ПСВ
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Комментарии (1)
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Zed2891
21 Сентября 2023 в 00:08
Ну здесь молодцы, но главное на выходных очень сильный Тоттенхэм натянуть. Такую группу в ЛЧ сейчас должны в полноги проходить, это не показатель совершенно.
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