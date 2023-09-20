Вернулись как к себе домой: «Арсенал» уничтожил ПСВ

«Арсенал» в первом матче после возвращению в Лигу чемпионов просто не заметил сопротивления. «Канониры» ещё в первом тайме забили трижды ПСВ, а после перерыва добавили ещё.

Первый матч в Лиге чемпионов после семилетнего перерыва «Арсенал» проводил дома против ПСВ. «Канонирам» повезло с группой, их можно считать явными фаворитами своего квартета, ведь также их соперниками станут «Севилья» и «Ланс». Тем не менее, коллектив из Эйндховена вряд ли ехал на «Эмирейтс» лишь обороняться.

Лондонцы довольно быстро подтвердили звание фаворита. Эдегор покатил мяч направо на Эдегора, тот прошёл вперёд и вернул мяч норвежцу. Хавбек с угла штрафной пробил, Бенитес парировал мяч недалеко, и первым на добивании оказался всё тот же Сака, который уже не промахнулся мимо пустых ворот.

Почти тут же лондонцы едва не удвоили счёт. Уайт справа получил мяч от Эдегора и прострелил, но Жезус, находясь перед воротами, просто не попал по мячу. После этого ПСВ совершил пару подходов к воротам соперника, но ничего создать не смог. Более того, после одной из вылазок гостей «канониры» перехватили мяч и провели быструю контратаку. Жезус протащил мяч по центру, сделал пас направо на Саку, а тот вернул в центр на линию штрафной на Троссара, который в касание пробил в угол в противоход Бенитесу, удвоив преимущество своей команды.

Тут же «канониры» могли довести счёт до разгромного. Сначала Жезус получил мяч на правом краю штрафной и пробил в ближний угол, но Бенитес Оказался начеку. Тут же бразилец в штрафной финтом создал себе пространство для удара и пробил в «девятку», но вратарь гостей вновь спас ворота. Бразилец своего добился за семь минут до перерыва. Троссар получил мяч справа и от лицевой набросил мяч на Жезуса на дальний угол вратарской. Бразилец первым касанием обработал футбольный снаряд, а вторым мощным ударом пробил в цель.

Хотя ПСВ в первом тайме играл не так плохо, контролировал мяч, старался подходить к воротам и даже бил, тем не менее, к перерыву «Арсенал» вёл с разгромным счётом. Второй тайм начался в неспешном темпе. ПСВ по инерции совершал подходы к воротам соперника, но всё также не беспокоил Райю. «Арсенал» же, естественно, никуда не спешил, ведь счёт хозяев более чем устраивал.

За двадцать минут до конца матча свой гол забил и Эдегор. Смит-Роу с левого угла штрафной сделал пас чуть правее и назад на Нелсона, а тот отдал в центр на норвежца, который ушёл от защитника и низом пробил в дальний угол. После этого Микель Артета снял остававшихся на поле лидеров, давая им отдохнуть перед важным матчем на выходных.

В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к «Лансу», а ПСВ примет «Севилью». Однако до этих матчей ещё две недели. Пока же «Арсенал» готовится к дерби против «Тоттенхэма», ПСВ же поедет в гости к «Алмере Сити».