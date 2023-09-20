«Севилья» с «Лансом» в очередной раз не победили

Провально стартовавшие в новом сезоне «Севилья» и «Ланс» (одна победа суммарно на двоих) провели матч Лиги чемпионов. На девятой минуте после подачи углового Лукас Окампос ударом головой открыл счет. Соперник ответил в середине первого тайма результативной попыткой и также со стандарта, Анжело Фюльжени со штрафного направил мяч в правую девятку - 1:1. Еще одна попытка Окампоса, и вратарь поймал мяч на линии ворот. Голкипер гостей также выручил после опасных ударов Юссефа Эн-Несири и Эрика Ламелы. После перерыва два раза подряд опасно бил Доди Лукебакио, счет не изменился. В ответ Морган Гилавоги в упор пробивал по воротам, и уже Марко Димитрович блеснул мастерством. Тут Флориан Сотока атаковал головой - парировано снова.