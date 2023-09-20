«Севилья» с «Лансом» в очередной раз не победили

Провально стартовавшие в новом сезоне «Севилья» и «Ланс» (одна победа суммарно на двоих) провели матч Лиги чемпионов. На девятой минуте после подачи углового Лукас Окампос ударом головой открыл счет. Соперник ответил в середине первого тайма результативной попыткой и также со стандарта, Анжело Фюльжени со штрафного направил мяч в правую девятку - 1:1. Еще одна попытка Окампоса, и вратарь поймал мяч на линии ворот. Голкипер гостей также выручил после опасных ударов Юссефа Эн-Несири и Эрика Ламелы. После перерыва два раза подряд опасно бил Доди Лукебакио, счет не изменился. В ответ Морган Гилавоги в упор пробивал по воротам, и уже Марко Димитрович блеснул мастерством. Тут Флориан Сотока атаковал головой - парировано снова.
Протокол игры
|(1:0) Окампос Лукас9'
|24'Фюльжени Анжело (1:1)
Дмитрович Марко•Хуанлу Санчес80' (Навас Хесус (80') •Гудель Неманья• 37'Рамос Серхио• 70'Педроса Адриа•Фернандо Режес•Соу Джибрил63' (Сумаре Бубакари (63') •Ламела Эрик63' (Лукебакио Доди (63') •Ракитич Иван74' (Сусо Хесус (74') •Окампос Лукас• 73'Эн-Несири Юссеф80' (Диас Мариано (80')
Самба Брис• 18'Гради Жонатан•Дансо Кевин•Медина Факундо• 14'Франковски Пшемыслав•Мачадо Дейвер85' (Айдара Массадио (85') •Абдул-Самед Салис•Менди Нампали71' (Диуф Энди (71') •Сотока Флориан• 17'Фюльжени Анжело 30'76' (Томассон Адриен (76') •Вахи Элю71' (Гилавоги Морган (71')
20 сентября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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