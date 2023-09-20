​Брайс Мендес - первый игрок «Реал Сосьедад», который забивал и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы

Баскский «Реал Сосьедад» прекрасно провел прошлый сезон в испанской Примере и получил право сыграть в Лиге чемпионов. Свои выступления в групповом раунде баски начали с поединка с прошлогодним финалистом - миланским «Интером».

Именно баски сумели открыть счет в игре - это сделал Брайс Мендес. Он стал первым игроком «Реал Сосьедад», который забивал как в Лиге Европы, так и в самом престижном клубном турнире футбольной Европы - Лиге чемпионов.

Следить за событиями игры между «Реал Сосьедад» и «Интером» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.