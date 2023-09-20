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​Брайс Мендес - первый игрок «Реал Сосьедад», который забивал и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы

20 Сентября 2023 • 23:16 Комментировать
Реал Сосьедад
1:0
Интер Милан
1 3.05 X 3.15 2 2.55
2-й тайм

Баскский «Реал Сосьедад» прекрасно провел прошлый сезон в испанской Примере и получил право сыграть в Лиге чемпионов. Свои выступления в групповом раунде баски начали с поединка с прошлогодним финалистом - миланским «Интером».

Именно баски сумели открыть счет в игре - это сделал Брайс Мендес. Он стал первым игроком «Реал Сосьедад», который забивал как в Лиге Европы, так и в самом престижном клубном турнире футбольной Европы - Лиге чемпионов.

Следить за событиями игры между «Реал Сосьедад» и «Интером» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Брайс Мендес
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РЕАЛ СОСЬЕДАД ИНТЕР МИЛАН
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