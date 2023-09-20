​Сеско установил новый рекорд «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов

Бенджамин Сеско, забивший три мяча «Баварии» в финале Суперкубка Германии, продолжает радовать поклонников «РБ Лейпцига». Он отличился и в первом туре группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Лейпциг» уверенно расправился со швейцарским «Янг Бойз».

Сеско записал на свой счет третий, заключительный в этом матче гол своей команды. Тем самым он побил рекорд клуба - теперь именно Сеско стал самым молодым автором гола в истории выступлений клуба в Лиге чемпионов. Он сделал это в возрасте 20 лет 111 дней, а прежний рекорд равнялся 20 годам 123 дням в исполнении Жан-Кевина Огастина.