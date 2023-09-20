«Тёмные лошадки» группы А Лиги чемпионов, «Галатасарай» и «Копенгаген», провели драматичный матч первого тура. Предполагалось, что хозяева должны уверенно набрать три очка, но не тут-то было. Турецкая команда никак не могла открыть счёт в первом тайме, упуская момент за моментом, а соперник был удачливее. Мохамед Эльюнусси поразил цель с близкой дистанции, а Диогу Гонсалвеш забил легкий гол в быстрой атаке. Все же «Галатасарай» ушел от поражения в концовке, уже в большинстве. Саша Боэ и Тете в течение двух минут сравняли счет - 2:2.

Видеофрагменты этого матча представлены ниже.