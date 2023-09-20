«Ред Булл Зальцбург» установит рекорд Лиги чемпионов в сегодняшнем матче с «Бенфикой»

«Ред Булл Зальцбург» сыграет в матче Лиги чемпионов самым молодым составом в истории.

Средний возраст игроков стартового состава австрийского коллектива в сегодняшнем матче с «Бенфикой» – 21 год и 183 дня. Как отмечает Opta, это самая молодая команда за всю историю Лиги чемпионов.

Текстовая онлайн-трансляция поединка первого тура группового этапа между «Бенфикой» и «Ред Булл Зальцбургом» пройдёт на сайте LiveResult.ru. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

В одном квартете с чемпионами Португалии и Австрии также выступают миланский «Интер» и «Реал Сосьедад», представляющий Испанию.