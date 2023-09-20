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Лига чемпионов

«Галатасарай» за две минуты в концовке отыграл два мяча перевеса «Копенгагена»

20 Сентября 2023 • 21:41 Комментировать
Галатасарай
2:2
Копенгаген
окончен

«Галатасарай» и «Копенгаген» открывали второй игровой день Лиги чемпионов. Турецкая команда считалась фаворитом в этой паре и была агрессивнее впереди, но это никак не отразилось на счёте.

Мауро Икарди уже в дебюте мог отличиться, после проникающей передачи пробивая в левый угол, но голкипер успел выбросить руку. Мухаммед Актюркоглу в убойной позиции на попал в рамку. Вскоре он же с 15 метров запустил мяч в перекладину. А вот гости не транжирили моменты, атака правым краем с подачей на дальнюю штангу и скидкой, Мохамед Эльюнусси расстрелял ворота. После перерыва неудачный искусственный офсайд у «Галатасарая», и Биргер Мелинг вывел Диогу Гонсалвеша на пустые ворота - 0:2. На 73-й минуте датчане остались в меньшинстве. А в концовке турки за две минуты спасли поединок. Саша Боэ с правого края штрафной поразил ближнюю часть ворот. Тете примерно от линии штрафной в касание отправил мяч в правый угол - 2:2.

В 22:00 в группе А также сыграют «Бавария» и «МЮ».

Протокол игры  
Галатасарай0:2Копенгаген
  35'Эльюнусси Мохамед (0:1)
  58'Гонсалвеш Диогу (0:2)
Муслера ФернандоБоэ СашаНельссон Виктор 76' (Н'Домбеле Тангай ( 76') Бардакчи АбдулкеримАнхелиньо ХосеДемирбай Керем 59' (Оливейра Сержиу ( 59'  77') Торрейра ЛукасЗиеш Хаким  39' 66' (Йылмаз Барыш ( 66') Мертенс Дрис 59' (Тете ( 59') Актюркоглу Мухаммед 66' (Заха Уилфрид ( 66') Икарди Мауро
Запасные: Санчес ДавинсонБакамбу СедрикКаратас КазимджанАйхан КанГювенч Гюнай
Грабара КамильЙелерт Элиас  52'  73'Вавро ДенисДикс Кевин  74'Мелинг Биргер  82'Гонсалвеш Диогу 71' (Оскарссон Орри ( 71'Анкерсен Петер 76') Фальк РасмусЛерагер Лукас  11'Эльюнусси МохамедЛарссон Джордан 71' (Классон Виктор ( 71') Ачури Мохамед Элиас 76' (Лунд Йенсен Вальдемар ( 76')
Запасные: Танлонго МатеоСандер ТеоДитмер АндреасКлем ВиллиамХойленд ОскарБардгджи РуниСоренсен Кристиан I
20 сентября.

 

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Галатасарай Копенгаген
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