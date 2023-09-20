«Галатасарай» за две минуты в концовке отыграл два мяча перевеса «Копенгагена»

«Галатасарай» и «Копенгаген» открывали второй игровой день Лиги чемпионов. Турецкая команда считалась фаворитом в этой паре и была агрессивнее впереди, но это никак не отразилось на счёте.

Мауро Икарди уже в дебюте мог отличиться, после проникающей передачи пробивая в левый угол, но голкипер успел выбросить руку. Мухаммед Актюркоглу в убойной позиции на попал в рамку. Вскоре он же с 15 метров запустил мяч в перекладину. А вот гости не транжирили моменты, атака правым краем с подачей на дальнюю штангу и скидкой, Мохамед Эльюнусси расстрелял ворота. После перерыва неудачный искусственный офсайд у «Галатасарая», и Биргер Мелинг вывел Диогу Гонсалвеша на пустые ворота - 0:2. На 73-й минуте датчане остались в меньшинстве. А в концовке турки за две минуты спасли поединок. Саша Боэ с правого края штрафной поразил ближнюю часть ворот. Тете примерно от линии штрафной в касание отправил мяч в правый угол - 2:2.

В 22:00 в группе А также сыграют «Бавария» и «МЮ».