Райя снова выйдет в стартовом составе «Арсенала» на матч с ПСВ

Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя во второй раз подряд выйдет на поле с первых минут.

Напомним, новичок «канониров» Райя вышел в стартовом составе своей команды в минувшем матче АПЛ с «Эвертоном» (1:0). Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил свое решение тем, что сейчас у него два классных голкипера, которые оба должны играть.

Сегодня, 20 сентября, «Арсенал» примет на своем поле ПСВ в матче первого тура Лиги чемпионов.

Полностью стартовый состав «Арсенала» выглядит следующим образом: Райя (вр), Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Хаверц, Эдегор, Сака, Троссар, Жезус.

Начало матча «Арсенал» - ПСВ запланировано на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.