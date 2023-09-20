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Райя снова выйдет в стартовом составе «Арсенала» на матч с ПСВ

20 Сентября 2023 • 21:17 Комментировать
Арсенал
3:0
ПСВ
1 1.42 X 5.00 2 7.40
перерыв

Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя во второй раз подряд выйдет на поле с первых минут.

Напомним, новичок «канониров» Райя вышел в стартовом составе своей команды в минувшем матче АПЛ с «Эвертоном» (1:0). Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил свое решение тем, что сейчас у него два классных голкипера, которые оба должны играть.

Сегодня, 20 сентября, «Арсенал» примет на своем поле ПСВ в матче первого тура Лиги чемпионов.

Полностью стартовый состав «Арсенала» выглядит следующим образом: Райя (вр), Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Хаверц, Эдегор, Сака, Троссар, Жезус.

Начало матча «Арсенал» - ПСВ запланировано на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Давид Райя
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АРСЕНАЛ ПСВ
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