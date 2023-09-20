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Захарян остался в запасе «Реал Сосьедада» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

20 Сентября 2023 • 20:57 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Интер Милан
1 3.05 X 3.15 2 2.55
Через 0 ч. 40 мин.

Сегодня, 20 сентября, «Реал Сосьедад» проведёт свой первый матч в Лиге чемпионов впервые за девять лет. Соперником испанской команды в первом туре главного клубного европейского турнира станет миланский «Интер».

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян начнет игру со скамейки запасных. Полностью состав команды Иманоля Альгуасиля выглядит следующим образом: Ремиро (вр), Тирни, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Барренечеа, Мерино, Субеменди, Браис, Оярсабаль, Кубо.

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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РЕАЛ СОСЬЕДАД ИНТЕР МИЛАН
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