Захарян остался в запасе «Реал Сосьедада» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

Сегодня, 20 сентября, «Реал Сосьедад» проведёт свой первый матч в Лиге чемпионов впервые за девять лет. Соперником испанской команды в первом туре главного клубного европейского турнира станет миланский «Интер».

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян начнет игру со скамейки запасных. Полностью состав команды Иманоля Альгуасиля выглядит следующим образом: Ремиро (вр), Тирни, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Барренечеа, Мерино, Субеменди, Браис, Оярсабаль, Кубо.

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.