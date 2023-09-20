Икарди, Зиеш и Мертенс – в основе «Галатасарая» на лигочемпионский матч с «Копенгагеном»

Чемпион Турции, стамбульский «Галатасарай» назвал состав на первый матч клуба в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В нём, напомним, «львы» примут дома «Копенгаген».

«Галатасарай»: Муслера, Анхелиньо, Бардакчи, Нельссон, Боэ, Демирбай, Торрейра, Зиеш, Мертенс, Актюркоглу, Икарди;

«Копенгаген»: Грабара, Йелерт, Дикс, Вавро, Мелинг, Гонсалвеш, Фальк, Лерагер, Ачури, Ларссон, Эльюнусси.

Напомним, что следить за ходом игры турецкого и датского чемпиона можно в текстовой трансляции от спортивного портала LiveResult.ru. Старт встречи – в 19:45, время московское.

Параллельно второй лигочемпионский день между собой откроют «Реал» и берлинский «Унион».