​Индзаги не хотел оказаться в одной группе с «Реал Сосьедадом»

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» сыграет против «Реал Сосьедада» на выезде. Наставник миланской команды Симоне Индзаги дал комментарий перед игрой.

«Похвала от Гвардиолы? Слова Пепа были приятны, мы помним финал в Стамбуле, играть там было честью. Одно мгновение могло изменить историю того матча, но мы сохранили финальные объятия с фанатами внутри себя. Казалось, что мы победили.

Это было великое путешествие. В новом сезоне оно снова начинается матчем с сильной командой на жарком поле. Я не хотел, чтобы из четвёртой корзины нам попался «Реал Сосьедад» или «Ньюкасл». Но мы будем играть. Повторить результат прошлого сезона будет сложно, но мы хотим попробовать», - сказал Индзаги журналистам.