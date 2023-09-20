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Лига чемпионов

Симеоне отреагировал на баннер фанатов «Лацио»

20 Сентября 2023 • 17:42 Комментировать
Лацио
1:1
Атлетико М
окончен

Во время матча Лиги чемпионов против «Атлетико» фанаты «Лацио» развернули баннер с обращением к Диего Симеоне. В своё время аргентинец представлял римский клуб как футболист и даже выигрывал с ним скудетто. После игры Симеоне дал комментарий.

«Фанаты невероятные – в начале игры я испытал столько эмоций! Я меня есть привязанность [к «Лацио» и его фанатам], которая никогда не умрёт. Баннер был прекрасен, он тронул моё сердце», - сказал Симеоне журналистам.

Напомним, что «Лацио» и «Атлетико» сыграли вничью 1:1. Римляне отыгрались в концовке благодаря голу вратаря Ивана Проведеля, который подключился на угловой удар.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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