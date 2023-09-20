​Хакими надеется, что «Золотой мяч» выиграет не Месси, а Мбаппе

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался на тему борьбы за «Золотой мяч» в 2023 году. Как известно, эксперты считают Лионеля Месси безоговорочным фаворитом на получение этой престижной награды. Впрочем, Хакими надеется, что «Золотой мяч» получит другой игрок – Килиан Мбаппе.

«По моему мнению, Мбаппе заслуживает выиграть «Золотой мяч». Он великий футболист, и я надеюсь, что он сможет выиграть эту награду в этом году», - сказал Хакими французскому beIN Sports.

Во вторник «ПСЖ» обыграл «Боруссию» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:0. Мбаппе и Хакими забили по голу.