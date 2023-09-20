Оярсабаль: «Реал Сосьедад» выложится на все сто процентов в матче с «Интером»

Нападающий «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль высказался в преддверии матча первого тура Лиги чемпионов с миланским «Интером».

«За последние несколько лет мы показали, что может играть с любым соперником. Не сомневаюсь, что в игре с «Интером» команда выложится на все сто процентов. Мы хотим одержать победу», — цитирует капитана испанского клуба сайт УЕФА.

«Реал Сосьедад» начнет свой путь в Лиге чемпионов уже сегодня, 20 сентября. Начало матча против «Интера» запланировано на 22:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи на портале LiveResult.

Напомним, минувшим летом в «Реал Сосьедад» перебрался полузащитник сборной России Арсен Захарян, который сегодня может впервые в своей карьере сыграть в Лиге чемпионов.