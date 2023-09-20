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«Реал Сосьедад» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

20 Сентября 2023 • 21:30 Комментировать
Реал Сосьедад
1:0
Интер Милан
1 3.05 X 3.15 2 2.55
2-й тайм

«Реал Сосьедад» и «Интер» проводят матч первого тура Лиги чемпионов.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Реал Сосьедад1:0Интер Милан
(1:0) Браис Мендес4' 
Ремиро АлехандроТраоре АмариСубельдия ИгорЛе Норман РобенТирни Киран 62' (Муньос Айхен ( 62') Браис МендесСубименди МартинМерино МикельКубо ТакефусаОярсабаль МикельБарренечеа Андер 62' (Чо Мохамед-Али ( 62')
Запасные: Умар СадикЗахарян АрсенОдриосола АльвароАйеса ГайзкаУрко ГонсалесМарреро УнаиМагунаселая ХонПачеко ХонОласагасти ХонТуррьентес Беньят
Зоммер ЯннПавар БенжаменДе Врей СтефанБастони Алессандро 55' (Фраттези Давиде ( 55') Дюмфрис ДензелБарелла Николо  65'Аслани Кристьян  13' 55' (Тюрам Маркус ( 55') Мхитарян Генрих  61'Аугусто КарлосАрнаутович Марко 55' (Димарко Федерико ( 55') Мартинес Лаутаро
Запасные: Аудеро ЭмильБиссек Янн-АурельДармиан МаттеоСанчес АлексисДи Дженнаро РаффаэлеАчерби ФранческоКлассен Дэви
20 сентября.
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