«Реал Сосьедад» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

«Реал Сосьедад» и «Интер» проводят матч первого тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Сосьедад - Интер Милан
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Протокол игры
|(1:0) Браис Мендес4'
Ремиро Алехандро•Траоре Амари•Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Тирни Киран62' (Муньос Айхен (62') •Браис Мендес•Субименди Мартин•Мерино Микель•Кубо Такефуса•Оярсабаль Микель•Барренечеа Андер62' (Чо Мохамед-Али (62')
Зоммер Янн•Павар Бенжамен•Де Врей Стефан•Бастони Алессандро55' (Фраттези Давиде (55') •Дюмфрис Дензел•Барелла Николо• 65'Аслани Кристьян 13'55' (Тюрам Маркус (55') •Мхитарян Генрих• 61'Аугусто Карлос•Арнаутович Марко55' (Димарко Федерико (55') •Мартинес Лаутаро
20 сентября.
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