«Арсенал» - ПСВ: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

В Лондоне проходит матч первого тура Лиги чемпионов между «Арсеналом» и ПСВ.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Арсенал - ПСВ
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Протокол игры
|(1:0) Сака Букайо8'
|(2:0) Троссар Леандро20'
|(3:0) Жезус Габриэл38'
Райя Давид•Уайт Бен• 43'Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Зинченко Александр58' (Томиясу Такэхиро (58') •Эдегор Мартин•Райс Деклан•Хаверц Кай•Сака Букайо•Жезус Габриэл•Троссар Леандро58' (Нелсон Райс (58')
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Белла-Кочап Армель•Боскальи Оливье• 48'Дест Серджиньо•Схаутен Йерди•Веерман Йоэй•Бакайоко Жоан•Сайбари Исмаэль•Ланг Ноа•Де Йонг Люк
20 сентября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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