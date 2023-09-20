Артета: «Арсенал» должен играть в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возвращении «канониров» в Лигу чемпионов. Напомним, что лондонцы примут участие в главном клубном турнире Европы впервые с сезона-2016/2017.

По словам Артеты, отсутствие «Арсенала» в Лиге чемпионов вызывало у него разочарование. Испанский специалист отметил, что «канониры» заслуживают выступать в этом турнире.

«Этот клуб должен играть в Лиге чемпионов. Это был длительный процесс, но мы здесь, и сейчас мы должны извлечь максимум пользы. Думаю, что мы это сделали, мы стали лучше, как команда, усилили состав и заслужили быть здесь», — цитирует Артету официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 20 сентября, «Арсенал» встретится с нидерландским ПСВ в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 по московскому времени.