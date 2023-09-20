«Севилья» - «Ланс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

«Севилья» и «Ланс» проводят матч первого тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Севилья - Ланс
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Протокол игры
|(1:0) Окампос Лукас9'
|24'Фюльжени Анжело (1:1)
Дмитрович Марко•Хуанлу Санчес•Гудель Неманья• 37'Рамос Серхио•Педроса Адриа•Фернандо Режес•Соу Джибрил63' (Сумаре Бубакари (63') •Ламела Эрик63' (Лукебакио Доди (63') •Ракитич Иван•Окампос Лукас•Эн-Несири Юссеф
Самба Брис• 18'Гради Жонатан•Дансо Кевин•Медина Факундо• 14'Франковски Пшемыслав•Мачадо Дейвер•Абдул-Самед Салис•Менди Нампали•Сотока Флориан• 17'Фюльжени Анжело• 30'Вахи Элю
20 сентября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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