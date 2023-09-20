«Бенфика» - «Зальцбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В Лиссабоне проходит матч первого тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зальцбургом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бенфика - Зальцбург
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Протокол игры
|15'Шимич Роко (0:1)
|51'Глух Оскар (0:2)
Трубин Анатолий• 2'Бах Александр•Силва Антониу• 13'Отаменди Николас•Эурснес Фредрик•Невеш Жоау•Кекчю Оркун•Ди Мария Анхель•Силва Рафа• 54'Мариу Жоау16' (Родригес Фелипе II (16') •Муса Петар
Шлагер Александер•Дедич Амар•Беду Самсон• 58'Павлович Страхинья•Терзич Алекса•Бидструп Мадс•Гурна-Дуат Люка• 21'Кьергаард Мауриц•Глух Оскар•Шимич Роко•Конате Карим59' (Койта Секу (59')
20 сентября. Стадион "Эштадиу да Луш".
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