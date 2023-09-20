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«Бенфика» - «Зальцбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

20 Сентября 2023 • 21:30 Комментировать
Бенфика
0:2
Зальцбург
2-й тайм

В Лиссабоне проходит матч первого тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Зальцбургом».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Бенфика0:2Зальцбург
 15'Шимич Роко (0:1)
 51'Глух Оскар (0:2)
Трубин Анатолий  2'Бах АлександрСилва Антониу  13'Отаменди НиколасЭурснес ФредрикНевеш ЖоауКекчю ОркунДи Мария АнхельСилва Рафа  54'Мариу Жоау 16' (Родригес Фелипе II ( 16') Муса Петар
Запасные: Журасек ДавидКокубо ЛеоТенгстедт КасперСоареш СамуэлАраужу ТомашЖоао ВикторШикинью ФранцискуКабрал АртурФлорентинуНерес ДавидГовейя Тьягу
Шлагер АлександерДедич АмарБеду Самсон  58'Павлович СтрахиньяТерзич АлексаБидструп МадсГурна-Дуат Люка  21'Кьергаард МаурицГлух ОскарШимич РокоКонате Карим 59' (Койта Секу ( 59')
Запасные: Ратков ПетарСоле УмарМоргалла ЛеандроКапальдо НиколасКамери ДийонМантл НикоСучич ЛукаФорсон АманкваПёнтковски КамильУльмер АндреасДоргелес Нене
20 сентября. Стадион "Эштадиу да Луш".
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